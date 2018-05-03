Дело пахнет керосином: заброшенные подземные авиабазы Восточной Европы

Вот, тоже вернулась и готова порадовать читателей фотками с некоторого количества необычных европейских заброшенных объектов.
В частности, сегодня предлагаю взглянуть снаружи и изнутри на подземные авиабазы.
На этот раз на многих фотках будут силуэты людей - по большей части, для передачи представления о масштабах сооружений.
В связи с тем, что Яндекс решил закрыть проект своих "Фоток", попробую в качестве нового хостинга Фликр - надеюсь, хоть этот не помрёт :)
Итак, чуть более 80 фоток с самолётами и без.
На советских и российских военных аэродромах нередко встречаются засыпные арки-укрытия для истребителей и бомбардировщиков. Предполагается, что внутри такой арки лётная единица может в относительной защищённости храниться или проходить незначительное обслуживание/ремонт. Мифические же "самолёты, вылетающие из под земли" из легенд о мощи советского вооружения - явление чуть более европейское, нежели наш с вами СССР. Однако, на тех авиабазах, которые я собираюсь показать, непосредственно вылетать из под земли самолётам довольно сложно - для этого в недра должна быть упрятана взлётно-посадочная полоса, а это очень масштабное дополнительное строительство.
Потому на рассматриваемых объектах внутри горных выработок были размещены лишь всё те же укрытия-хранилища, а также подземные цеха для ремонта и обслуживания. Взлёт происходил с открытых ВПП в непосредственной близости от подземных сооружений. К примеру, вот так выглядит открытая стоянка с тремя подземными хранилищами:
Въезды на подземную парковку
Защита территории авиабазы, пока личный состав ловит рыбу в пруду
Самым известным и одним из крупнейших в Европе "подземных аэродромов" можно смело считать югославскую авиабазу в Желяве, ныне находящуюся на территории Хорватии, в непосредственной близости к границе с Боснией и Герцеговиной. Сама по себе граница там предельно формальная, потому велики шансы встретиться с пограничниками (border police), а также с нелегальными мигрантами, бегущими в западную Европу. Состояние сооружений авиабазы - на 3 из 5 баллов. При отступлении армии в ключевые узлы подземного комплекса была заложена взрывчатка во впечатляющих количествах, дабы исключить возможность его дальнейшего использования. Взрывами разворотило массивные железобетонные защитные затворы и огромные баки топливохранилища, пожарами было уничтожено всё, что смогло сгореть, - однако, в целом база выдержала.
Въезд в укрытие по форме повторяет силуэт самолёта, бетонная стена толщиной пару метров, также была предусмотрена некая защитная дверца, которая не сохранилась
Сооружение поражает масштабами, хоть и тленное наглухо
Подземные цеха размером с... цеха! Высокие, широкие выработки :)
Подземный сортир
Место памяти некоего видеооператора Robi (1973-2011), найти историю смерти и выяснить наличие связи с этим местом не получилось, однако, видимо, связь есть - иначе с чего бы здесь ему ставили свечки.
К неожиданности, сохранилось железо - причём довольно много
Огромный дизель в разной подсветке
Гермуха рада визитёрам
Ствол аварийного выхода
Особого внимания заслуживают огромные баки подземного топливохранилища (силуэт для масштаба) - их тут было 4 штуки и их также пытались взорвать
После взрывания их начинали пилить
Но в итоге они почти целиком сохранились до нынешнего момента, хоть и помятые
Металл толщиной около 4-5 см
Знатно разворотило!
А вот уцелевшая защитная дверь - она из бетона с толстой арматурой внутри, открывалась, линейно отъезжая на рельсах в сторону
Еще один из порталов, всего их 4 штуки
Некоторые считают, что база находится под горой и имеет порталы на обе стороны гряды - в Боснию и Хорватию, соответственно, - и мигранты ходят именно сквозь бункер. Но это не так, все порталы находятся со стороны Хорватии, а мигранты приходят по остаткам взлётно-посадочных полос. Кстати, мы их встретили там - человек 10, бегущих из Ирака. Добрый нрав, отличный английский и позитивный настрой, хотя и крайне низкие навыки скрытности.
К сожалению, в этой авиабазе не сохранилось даже останков самолётов, - однако, недалеко есть самолёт-памятник с отличным газоном вокруг, на котором отлично устраиваться на ночлег с палатками
***
Поэтому за самолётами мы отправились в Албанию на другую заброшенную подземную авиабазу, где нас ждали открытые бетонные гермухи
Практически пустые помещения-кабинеты с незначительными останками аппаратуры
Ну и, собственно, основная часть сооружения - впечатляющих масштабов С-образная выработка с несколькими десятками старых истребителей внутри
Здесь гермухи металлические, но проём также повторяет силуэт самолёта
Основная часть затвора из двух огромных створок ворот, а прорезь проёма для хвоста перекрывается третьей гермухой
Место очень атмосферное, обстановка располагает к экспериментам с мощным фонарём
Отделка - популярный в Албании пластик
Надпись возле гермоворот переводится как-то вроде "Товарищ офицер, тоннель не будет защищен во время заезда и выезда самолётов"
Самолёты стоят плотно, один за другим. Это МИГи, собранные в Китае по лицензии и закупленные ВВС Албании много лет назад
Фоточка на память
Кабины в плохом состоянии, приборы выдраны. Самолеты прошли некую демилитаризацию, после чего их стало невозможно использовать - грубо пробиты топливные баки и многие ключевые узлы конструкции
Имеется запас некоторых деталей
Движков так вообще много, новые в упаковках
Крылья в масле и бумаге
А здесь некие орудия также совсем новые - в солидоле и истлевших тряпках
В сравнении с размером самолёта
В дальней части укрытия самолёты другой модели - чуть более поздние, но всё равно древние изрядно
Движок сгорел?
Немного грузовиков
Ответвление для ремонта
Жопка
К дальнему концу сооружения цвет отделки становится ядрёным - но для нас это было уже не в новинку, так как прежде приходилось столкнуться с этой цветастостью на другом масштабном подземном албанском объекте
И еще одни ворота
Себяшка с тенью
В качестве бонуса в этом сооружении нас ждал свежачок - обломки вертолёта ВВС Албании, рухнувшего в озеро два года тому назад. В той катастрофе погибли двое...
Вероятно, надобность спрятать обломки - это был первый раз за долгие годы, когда возникла необходимость открыть ворота сооружения
На этом закончу свой обзор. Благодарю за просмотр :)
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