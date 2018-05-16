Что ждёт бывшую Академию РВСН около Кремля?

Сегодня прогуляемся по пустующим этажам корпусов бывшей Академии РВСН (Ракетных Войск Стратегического Назначения), находившейся в самом сердце нашей столицы, буквально в нескольких шагах от Кремля - сразу за парком "Зарядье", на набережной Москвы-реки.
Два или три года тому назад академия была переведена в Балашиху, где её было решено разместить на базе Военно-технического университета Министерства Обороны. Участок земли перешёл во владения города, после чего вместе со всеми зданиями был выставлен на аукцион с рядом условий. В частности, от будущего инвестора требовалось сохранить и реставрировать все постройки на территории, а также открыть её для посетителей. В бывших корпусах Академии предполагается разместить гостиницу, апартаменты и торговые площади, а также связать получившийся комплекс с парком "Зарядье".
С экономической точки зрения место предельно жирное и для бизнеса подходит гораздо лучше, чем для обучения высшего военного состава... Как бы то ни было, с момента переезда ракетчиков здания академии оказались отключены от электроснабжения и отопления и, по сути, брошены. На углу разместился городок строителей "Зарядья", территорию взяли под вялую охрану несколькими ЧОПовцами.
Ну а на днях любители исследовать заброшенные здания массово обратили внимание на эту мякотку, сарафанное радио передавало информацию стремительно, в результате чего менее чем за сутки в зданиях академии побывало множество любопытствующих :) Оказалась среди них и я, посему спешу поделиться со своими читателями несколькими десятками фотоснимков с наиболее интересных, на мой взгляд, ракурсов.
Сегодня фоток получилось ровно 80 штук!
На заглавной фотке, которая над катом, - козырёк крыльца главного входа, по обе стороны которого раньше стояли древние пушки.
Вероятно, пушки уехали в Балашиху вместе с академией, а также с большей частью имущества. Потому как изнутри главный вход теперь выглядит предельно грустно - с цитированных по стенам Указов содраны металлические буквы, с постаментов пропали не только памятные бюсты военачальников (предполагаю, что здесь находились именно они), но и каменная отделка. Хорошо хоть с пола и стен разноцветную отделку сдирать не стали, благодаря чему место смогло сохранить свою атмосферу и величественность:
Основные лестницы и холлы своей конфигурацией напоминают царские хоромы из фильма про Ивана Васильевича :)
Впрочем, отделка не такая уж и царская, но наглядно иллюстрирует хорошее финансирование военных учреждений
Основные коридоры, развилки и оконные проёмы радуют своей историчностью - кругом своды и арки, лепнина и всякие декоративные рельефности
Впрочем, большинство помещений оставлено предельно пустым, в некоторых даже выдрана проводка из потолков и стен
Дабы не расстраиваться от вандализма добытчиков проводки, продолжим двигаться по главным коридорам
Чем дальше от основного входа, тем беднее становится отделка, но всё равно напоминает нечто между усадьбой и музеем
Некоторые коридоры впечатляют высотой проёма - метров 5, не меньше - при своей незначительной ширине
Пара из множества лестниц учебного корпуса, пристроенного к Главному дому со стороны Кремля
Холлы и аудитории, в которых вояки умдрились сохранить исторический антураж, даже развешивая офисные светильники в розетки от старых люстр
Не тратя много времени на пустые помещения, стараемся отыскать максимальное количество элементов оформления, сохранившихся после переезда академии, - помимо дореволюционной лепнины встречаем советские мозаики
И такие вот заглавия над входами на кафедры и в аудитории - в виде надписей и картин
Следы военного присутствия даже на стёклах!
Поверх физической карты было наклеено что-то секретное? :)
Двери местами тоже радуют рельефом
Отстатки щитов информации
Эмблема приятно порадовала лаконичностью (и эргономичностью, бггг)
Был у этой академии и собственный музей, экспонаты которого уехали в Балашиху следом за студентами, - остались лишь красивые, но пустые помещения
Здесь висели портреты военных преподавателей
Именная аудитория с круто оформленным входом
Внутри сохранилось больше, чем в прежде встреченных
Над многими коридорами различно оформленные декоративности
Да и в аудиториях начинают попадаться ништяки, за которые цепляется глаз и фотокамера
Кафедра химии порадовала сохранившейся древней мебелью
Лекционный зал с партами - у нас в МЭИ похожие были :)
Занятным моментом показалось мне то, что во всём комплексе зданий, помимо сквозных лестниц по углам и в центрах корпусов, встречаются также небольшие лестничные марши, соединяющие потайные закутки. В частности, вот в это любопытно отделанное помещение мы попали, случайно наткнувшись на уходящую наверх лесенку в углу какого-то коридора
Стена со стеклоблоками приятных цветов
И потрясающий потолок
Одно из ключевых по богатству антуража помещений - актовый зал академии
Он очень крутой, а под потолком висят люстры ростом в несколько человеческих!
Помимо актового зала, попались нам также пара залов для демонстрации фильмов - большой и поменьше, - однако, они оказались беспонтовыми, да и кинопроекторы из проекторских помещений исчезли. Так что, закончив осмотр масштабных историчностей, мы отправились изучать сотни небольших помещений
И в них оказалось не так пусто, как в более масштабных
Даже в нишах под полом попадались ништяки!
Состояние зданий с точки зрения пригодности к реставрации вызывает вопросы лишь местами.
В основном, везде сухо и хорошо, - даже потолки, затянутые тканью, выглядят бодро
Наткнулись на пост централизации часов, висящих по коридорам, на лестницах и в аудиториях
Гардероб
И даже огромный спортивный зал
Само собой, с таким центровым расположением здание имеет крутые виды из окон и с крыши
Но к руфингу я оказалась не готова потому, что не догадалась захватить с собой зум-объектив, - впрочем, есть множество авторов, регулярно радующих подписчиков съёмками с крыши, - а мне больше по душе покинутые помещения :)
Ну и подземелья, конечно же. Куда без них! Тем более, что в исторических зданиях и подвалы исторические!
В подвалах академии оказалось интересно, - но никаких мифически-логичных "минус N этажей" не нашлось, - лишь классные сводчатые мастерские и бывшие склады имущества
Любопытно было именно в подвалах наткнуться на бывшие оружейные комнаты и хранилища боеприпасов
К счастью, все они абсолютно пусты
Нашлось и убежище с классными военными гермухами, но, увы, полностью пустое и не особенно интересное
На этом осмотр было решено закончить, хотя в зданиях еще оставались неисследованные уголки :) Но световой день имеет свойство стремительно превращаться в глухую ночь, а хотелось еще вечер в каком-то адекватном досуге провести. Так что на этом я в очередной раз говорю вам - благодарю за просмотр! С интересом буду следить за тем, что в итоге произойдёт с этим удивительным местом.
До новых встреч :)
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