Lana Sator (lana_sator) wrote,
Lana Sator
lana_sator

Что ждёт бывшую Академию РВСН около Кремля?

Всем доброго времени суток!
Сегодня прогуляемся по пустующим этажам корпусов бывшей Академии РВСН (Ракетных Войск Стратегического Назначения), находившейся в самом сердце нашей столицы, буквально в нескольких шагах от Кремля - сразу за парком "Зарядье", на набережной Москвы-реки.
Два или три года тому назад академия была переведена в Балашиху, где её было решено разместить на базе Военно-технического университета Министерства Обороны. Участок земли перешёл во владения города, после чего вместе со всеми зданиями был выставлен на аукцион с рядом условий. В частности, от будущего инвестора требовалось сохранить и реставрировать все постройки на территории, а также открыть её для посетителей. В бывших корпусах Академии предполагается разместить гостиницу, апартаменты и торговые площади, а также связать получившийся комплекс с парком "Зарядье".
С экономической точки зрения место предельно жирное и для бизнеса подходит гораздо лучше, чем для обучения высшего военного состава... Как бы то ни было, с момента переезда ракетчиков здания академии оказались отключены от электроснабжения и отопления и, по сути, брошены. На углу разместился городок строителей "Зарядья", территорию взяли под вялую охрану несколькими ЧОПовцами.

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Ну а на днях любители исследовать заброшенные здания массово обратили внимание на эту мякотку, сарафанное радио передавало информацию стремительно, в результате чего менее чем за сутки в зданиях академии побывало множество любопытствующих :) Оказалась среди них и я, посему спешу поделиться со своими читателями несколькими десятками фотоснимков с наиболее интересных, на мой взгляд, ракурсов.

Сегодня фоток получилось ровно 80 штук!

На заглавной фотке, которая над катом, - козырёк крыльца главного входа, по обе стороны которого раньше стояли древние пушки.
Вероятно, пушки уехали в Балашиху вместе с академией, а также с большей частью имущества. Потому как изнутри главный вход теперь выглядит предельно грустно - с цитированных по стенам Указов содраны металлические буквы, с постаментов пропали не только памятные бюсты военачальников (предполагаю, что здесь находились именно они), но и каменная отделка. Хорошо хоть с пола и стен разноцветную отделку сдирать не стали, благодаря чему место смогло сохранить свою атмосферу и величественность:

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Основные лестницы и холлы своей конфигурацией напоминают царские хоромы из фильма про Ивана Васильевича :)
Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Впрочем, отделка не такая уж и царская, но наглядно иллюстрирует хорошее финансирование военных учреждений

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Основные коридоры, развилки и оконные проёмы радуют своей историчностью - кругом своды и арки, лепнина и всякие декоративные рельефности

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Впрочем, большинство помещений оставлено предельно пустым, в некоторых даже выдрана проводка из потолков и стен

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Дабы не расстраиваться от вандализма добытчиков проводки, продолжим двигаться по главным коридорам

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Чем дальше от основного входа, тем беднее становится отделка, но всё равно напоминает нечто между усадьбой и музеем

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Некоторые коридоры впечатляют высотой проёма - метров 5, не меньше - при своей незначительной ширине

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Пара из множества лестниц учебного корпуса, пристроенного к Главному дому со стороны Кремля

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Холлы и аудитории, в которых вояки умдрились сохранить исторический антураж, даже развешивая офисные светильники в розетки от старых люстр

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Не тратя много времени на пустые помещения, стараемся отыскать максимальное количество элементов оформления, сохранившихся после переезда академии, - помимо дореволюционной лепнины встречаем советские мозаики

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


И такие вот заглавия над входами на кафедры и в аудитории - в виде надписей и картин

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Следы военного присутствия даже на стёклах!

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Поверх физической карты было наклеено что-то секретное? :)

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Двери местами тоже радуют рельефом

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Отстатки щитов информации

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Эмблема приятно порадовала лаконичностью (и эргономичностью, бггг)

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Был у этой академии и собственный музей, экспонаты которого уехали в Балашиху следом за студентами, - остались лишь красивые, но пустые помещения

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Здесь висели портреты военных преподавателей

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Именная аудитория с круто оформленным входом

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Внутри сохранилось больше, чем в прежде встреченных

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Над многими коридорами различно оформленные декоративности

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Да и в аудиториях начинают попадаться ништяки, за которые цепляется глаз и фотокамера

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Кафедра химии порадовала сохранившейся древней мебелью

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Лекционный зал с партами - у нас в МЭИ похожие были :)

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Занятным моментом показалось мне то, что во всём комплексе зданий, помимо сквозных лестниц по углам и в центрах корпусов, встречаются также небольшие лестничные марши, соединяющие потайные закутки. В частности, вот в это любопытно отделанное помещение мы попали, случайно наткнувшись на уходящую наверх лесенку в углу какого-то коридора

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Стена со стеклоблоками приятных цветов

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


И потрясающий потолок

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Одно из ключевых по богатству антуража помещений - актовый зал академии

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Он очень крутой, а под потолком висят люстры ростом в несколько человеческих!

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Помимо актового зала, попались нам также пара залов для демонстрации фильмов - большой и поменьше, - однако, они оказались беспонтовыми, да и кинопроекторы из проекторских помещений исчезли. Так что, закончив осмотр масштабных историчностей, мы отправились изучать сотни небольших помещений

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


И в них оказалось не так пусто, как в более масштабных

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Даже в нишах под полом попадались ништяки!

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Состояние зданий с точки зрения пригодности к реставрации вызывает вопросы лишь местами.

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


В основном, везде сухо и хорошо, - даже потолки, затянутые тканью, выглядят бодро

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Наткнулись на пост централизации часов, висящих по коридорам, на лестницах и в аудиториях

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Гардероб

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


И даже огромный спортивный зал

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Само собой, с таким центровым расположением здание имеет крутые виды из окон и с крыши

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Но к руфингу я оказалась не готова потому, что не догадалась захватить с собой зум-объектив, - впрочем, есть множество авторов, регулярно радующих подписчиков съёмками с крыши, - а мне больше по душе покинутые помещения :)

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Ну и подземелья, конечно же. Куда без них! Тем более, что в исторических зданиях и подвалы исторические!

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


В подвалах академии оказалось интересно, - но никаких мифически-логичных "минус N этажей" не нашлось, - лишь классные сводчатые мастерские и бывшие склады имущества

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Любопытно было именно в подвалах наткнуться на бывшие оружейные комнаты и хранилища боеприпасов

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


К счастью, все они абсолютно пусты

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


Нашлось и убежище с классными военными гермухами, но, увы, полностью пустое и не особенно интересное

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы

Заброшенная академия РВСН в центре Москвы


На этом осмотр было решено закончить, хотя в зданиях еще оставались неисследованные уголки :) Но световой день имеет свойство стремительно превращаться в глухую ночь, а хотелось еще вечер в каком-то адекватном досуге провести. Так что на этом я в очередной раз говорю вам - благодарю за просмотр! С интересом буду следить за тем, что в итоге произойдёт с этим удивительным местом.
До новых встреч :)






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Tags: 2018, abandoned, military, nex6
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