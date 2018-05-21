Заброшенный санаторий - утраченное советское наследие

Сегодня я покажу вам большой дом отдыха, который она также могла бы посетить - но вместо этого его посещают любители заброшенных мест.
Потому как этот экс-советский курорт пережил развал Союза, пережил экономические сложности 90-х и кризисы 2000-х, но не смог пережить человеческую жадность, из-за которой в итоге закрылся и был разворован мародёрами буквально год назад - в 2017.
Огромное учреждение, закрытое из-за любви владельцев к неоправданным кредитам, брошенное на произвол судьбы в полностью целом и комплектном состоянии, оставленное безо всякой охраны всего лишь на год... Само собой, одни посетители наносили ему ущерб, другие просто гуляли и получали удовольствие от атмосферы пост-апокалипсиса, третьи пытались привлечь к ситуации внимание местных журналистов и властей. В итоге эти самые власти пообещали вернуть санаторий региону, спасти всё то, что осталось, восстановить утраченное и бла-бла-бла. Однако, на соседних к нему территориях, где раньше находились пионерские лагеря и турбазы, также заброшенные, сейчас активно растут немаленькие такие коттеджи. А ситуация с этим санаторием в моих глазах выглядит столь же неутешительно - на фоне громких заявлений для журналистов, ответственные за учреждение лица делают всё для того, чтобы как можно скорее восстанавливать стало нечего, и суммы ущерба, причинённого "неустановленными лицами", достигли масштабов нерентабельности возвращения здравницы в ряды действующих.
Хоть я и не журналист, но охотно прогулялась с фотокамерой по пустующим помещениям, - учреждение оказалось впечатляюще огромным и атмосферным, сумевшим сохранить советский дух даже на фоне современных потребностей отдыхающих.
Снимков получилось много, как всегда, - 95 штук, - на просмотр обзора вам понадобится несколько минут времени :)
Начинаем осмотр с главного холла, из которого можно направиться в жилой или медицинский корпус, а также по стеклянному переходу попасть в столовую и актовый зал
У этого санатория была даже собственная скважина с минеральной водой, - по одной из версий, именно её владелец санатория оставил в качестве залога по одному из своих кредитов.
Офисные помещения многочисленных служб, поддерживавших коммерческое существование этого учреждения, не представляют особого интереса - в них бардак, но в целом видно, что всё было оставлено "как есть"
Здесь клиенты оплачивали своё проживание и дополнительные услуги. Возможно, здесь же получали зарплату врачи и прочий обслуживающий персонал.
Коморки технических специалистов гораздо интереснее офисов. В частности, отсюда происходило управление местной сетью связи.
Стеклянный переход к столовой - мимо небольшого буфета, библиотеки, детских игровых комнат, а также помещений отдыха для взрослых
В бильярдной сохранились столы
В кафе - пианино и барная стойка с посудой
В библиотеке - стеллажи с литературой
Главный вход в столовую - никакой мебели, всё куда-то вывезено или продано
Обеденный зал предельно пустой, хотя запах стоит такой, как будто здесь только что обедали :)
Кухня радует остатками оборудования - такого же, как в сотнях других экс-советских столовых при заводах, пионерлагерях и прочих учреждениях
Обширные запасы посуды не растащены до конца лишь потому, что рядом почти не водятся дачники :)
Ванна для гречки!
На подвальном уровне столовой - хранилища продуктов, в которых интересного не особенно много, решила не спускаться туда. Зато вот в бар заглянула :)
Следом за баром - помещения досуга и отдыха, пустые настолько же, насколько зал столовой, но радующие росписью рельефных стен
Здесь же рядом - зал для концертов и просмотра кинофильмов
На сцене - занавес и шары
Между занавесок - еще одно пианино
И даже дурацкая стенгазета с фотками
Мне нравятся кинозалы, потому что при них всегда есть рубка киномехаников. Если она не уничтожена - помещение предельно интересное. Здесь именно так
Огромные советские кинопроекторы
Запасы киноплёнок с фильмами
И комната отдыха
Ненадолго заглядываю в жилой корпус - он огромный, но довольно однообразный
Однообразные холлы с сухими цветами и креслами
Столь же однообразные жилые номера
Санузлы для селфи в зеркале :)
Кабинеты дежурных врачей и комнаты отдыха медсестер
В общем, ничего такого... Куда интереснее - процедурный корпус с водолечебницей и многочсиленными кабинетами врачей!
Коридор для очередей на приём
И куча бассейнов, ванн и душей!
Это был прям санаторий для меня, обожаю плескаться. Жаль, воды нет, да и санитарная обстановка вызывает вопросы :(
Душ шарко
При виде этого кафеля и древних ванн воображение само собой дорисовывает толстых медсестёр в туго натянутых посверх пожелтевших халатов цветастых передниках, устанавливающих таймеры и регулирующих воду на погорячее
Ванна с бульбульками
Крышка, чтобы не бояться телефон туда уронить? Или чтоб дольше остывало?
Странный лозунг на лампе возле бассейна, - не могу предположить, на какие мысли он должен наводить лежащих в этом бассейне
Следом за ваннами - бассейн побольше
И совсем уж большой, даже с водой ещё
Кто-то скинул в воду горшок с пальмой, благодаря чему она по-прежнему зелёная, чего не скажешь о множестве погибших цветов на подоконниках всех помещений
Была в этом санатории даже грязелечебница, стены которой черны, как та самая грязь
Здесь намазывали и оставляли полежать, я-то знаю, - отдыхала в подобном месте с мамой :)
Ну, а кроме множества процедурных с водой и грязью, располагал этот санаторий также огромным числом врчаей самых разных специальностей, чьи кабинеты размещены на двух этажах
Врачи самые разные - от врачей общей практики до геникологов и стоматологов
Процедурные помещения для всякой ингаляции, электромагнитотерапии и прочего электросна
Местная качалка
И даже вертикальный солярий
Спелеотерапия - сомнительно, но красиво!
Была здесь даже такая вот относительно современная модная косметологическая штука, как альфа-капсула
Кто-то из неё динамик выдрал, - музыкальная была, видать
Десятки массажных кабинетов
И даже внезапно такое вот
Автоклавная для стеризилация инструмента
Аптека с хранилищем лекарств
И своя биолаборатория для изучения результатов анализов
Кое-где протекает крыша и крайне сыро
Но некоторые кабинеты выглядят так, что незначительное наведение порядка - и можно принимать пациентов
Чисто и аккуратно
Последним кабинетом на этаже оказался кабинет окулиста
На этом помещения закончились, - заканчиваю и я свой обзор
Благодарю вас за просмотр!
До новых встреч :)
Подписывайтесь на мой инстаграм, там свежие фотки появляются в первую очередь :) https://instagram.com/lanasator