Lana Sator (lana_sator) wrote,
Lana Sator
lana_sator

Заброшенный санаторий - утраченное советское наследие

Некоторое время назад в сети проскакивали новости о фотовыставке результатов проекта "The Last Resort" британской журналистки Maryam Omidi, посетившей в России и ряде бывших советских республик почти полтора десятка крупных действующих санаториев, сохранивших Советский Союз в своей системе оказания услуг, оформлении и общей атмосфере.
Сегодня я покажу вам большой дом отдыха, который она также могла бы посетить - но вместо этого его посещают любители заброшенных мест.
Потому как этот экс-советский курорт пережил развал Союза, пережил экономические сложности 90-х и кризисы 2000-х, но не смог пережить человеческую жадность, из-за которой в итоге закрылся и был разворован мародёрами буквально год назад - в 2017.

Abandoned russian sanatorium

Огромное учреждение, закрытое из-за любви владельцев к неоправданным кредитам, брошенное на произвол судьбы в полностью целом и комплектном состоянии, оставленное безо всякой охраны всего лишь на год... Само собой, одни посетители наносили ему ущерб, другие просто гуляли и получали удовольствие от атмосферы пост-апокалипсиса, третьи пытались привлечь к ситуации внимание местных журналистов и властей. В итоге эти самые власти пообещали вернуть санаторий региону, спасти всё то, что осталось, восстановить утраченное и бла-бла-бла. Однако, на соседних к нему территориях, где раньше находились пионерские лагеря и турбазы, также заброшенные, сейчас активно растут немаленькие такие коттеджи. А ситуация с этим санаторием в моих глазах выглядит столь же неутешительно - на фоне громких заявлений для журналистов, ответственные за учреждение лица делают всё для того, чтобы как можно скорее восстанавливать стало нечего, и суммы ущерба, причинённого "неустановленными лицами", достигли масштабов нерентабельности возвращения здравницы в ряды действующих.
Хоть я и не журналист, но охотно прогулялась с фотокамерой по пустующим помещениям, - учреждение оказалось впечатляюще огромным и атмосферным, сумевшим сохранить советский дух даже на фоне современных потребностей отдыхающих.
Снимков получилось много, как всегда, - 95 штук, - на просмотр обзора вам понадобится несколько минут времени :)



Начинаем осмотр с главного холла, из которого можно направиться в жилой или медицинский корпус, а также по стеклянному переходу попасть в столовую и актовый зал

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


У этого санатория была даже собственная скважина с минеральной водой, - по одной из версий, именно её владелец санатория оставил в качестве залога по одному из своих кредитов.

Abandoned russian sanatorium


Офисные помещения многочисленных служб, поддерживавших коммерческое существование этого учреждения, не представляют особого интереса - в них бардак, но в целом видно, что всё было оставлено "как есть"

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Здесь клиенты оплачивали своё проживание и дополнительные услуги. Возможно, здесь же получали зарплату врачи и прочий обслуживающий персонал.

Abandoned russian sanatorium


Коморки технических специалистов гораздо интереснее офисов. В частности, отсюда происходило управление местной сетью связи.

Abandoned russian sanatorium


Стеклянный переход к столовой - мимо небольшого буфета, библиотеки, детских игровых комнат, а также помещений отдыха для взрослых

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


В бильярдной сохранились столы

Abandoned russian sanatorium


В кафе - пианино и барная стойка с посудой

Abandoned russian sanatorium


В библиотеке - стеллажи с литературой

Abandoned russian sanatorium

Главный вход в столовую - никакой мебели, всё куда-то вывезено или продано

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Обеденный зал предельно пустой, хотя запах стоит такой, как будто здесь только что обедали :)

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Кухня радует остатками оборудования - такого же, как в сотнях других экс-советских столовых при заводах, пионерлагерях и прочих учреждениях

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Обширные запасы посуды не растащены до конца лишь потому, что рядом почти не водятся дачники :)

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Ванна для гречки!

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


На подвальном уровне столовой - хранилища продуктов, в которых интересного не особенно много, решила не спускаться туда. Зато вот в бар заглянула :)

Abandoned russian sanatorium


Следом за баром - помещения досуга и отдыха, пустые настолько же, насколько зал столовой, но радующие росписью рельефных стен

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Здесь же рядом - зал для концертов и просмотра кинофильмов

Abandoned russian sanatorium

На сцене - занавес и шары

Abandoned russian sanatorium

Между занавесок - еще одно пианино

Abandoned russian sanatorium


И даже дурацкая стенгазета с фотками

Abandoned russian sanatorium


Мне нравятся кинозалы, потому что при них всегда есть рубка киномехаников. Если она не уничтожена - помещение предельно интересное. Здесь именно так

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Огромные советские кинопроекторы

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Запасы киноплёнок с фильмами

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


И комната отдыха

Abandoned russian sanatorium


Ненадолго заглядываю в жилой корпус - он огромный, но довольно однообразный

Abandoned russian sanatorium


Однообразные холлы с сухими цветами и креслами

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Столь же однообразные жилые номера

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Санузлы для селфи в зеркале :)

Abandoned russian sanatorium


Кабинеты дежурных врачей и комнаты отдыха медсестер

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


В общем, ничего такого... Куда интереснее - процедурный корпус с водолечебницей и многочсиленными кабинетами врачей!

Abandoned russian sanatorium


Коридор для очередей на приём

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


И куча бассейнов, ванн и душей!

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Это был прям санаторий для меня, обожаю плескаться. Жаль, воды нет, да и санитарная обстановка вызывает вопросы :(

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Душ шарко

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


При виде этого кафеля и древних ванн воображение само собой дорисовывает толстых медсестёр в туго натянутых посверх пожелтевших халатов цветастых передниках, устанавливающих таймеры и регулирующих воду на погорячее

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Ванна с бульбульками

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Крышка, чтобы не бояться телефон туда уронить? Или чтоб дольше остывало?

Abandoned russian sanatorium


Странный лозунг на лампе возле бассейна, - не могу предположить, на какие мысли он должен наводить лежащих в этом бассейне

Abandoned russian sanatorium


Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Следом за ваннами - бассейн побольше

Abandoned russian sanatorium


И совсем уж большой, даже с водой ещё

Abandoned russian sanatorium


Кто-то скинул в воду горшок с пальмой, благодаря чему она по-прежнему зелёная, чего не скажешь о множестве погибших цветов на подоконниках всех помещений

Abandoned russian sanatorium


Была в этом санатории даже грязелечебница, стены которой черны, как та самая грязь
Abandoned russian sanatorium


Здесь намазывали и оставляли полежать, я-то знаю, - отдыхала в подобном месте с мамой :)

Abandoned russian sanatorium


Ну, а кроме множества процедурных с водой и грязью, располагал этот санаторий также огромным числом врчаей самых разных специальностей, чьи кабинеты размещены на двух этажах

Abandoned russian sanatorium


Врачи самые разные - от врачей общей практики до геникологов и стоматологов

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Процедурные помещения для всякой ингаляции, электромагнитотерапии и прочего электросна

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Местная качалка

Abandoned russian sanatorium


И даже вертикальный солярий

Abandoned russian sanatorium


Спелеотерапия - сомнительно, но красиво!

Abandoned russian sanatorium


Была здесь даже такая вот относительно современная модная косметологическая штука, как альфа-капсула

Abandoned russian sanatorium


Кто-то из неё динамик выдрал, - музыкальная была, видать

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Десятки массажных кабинетов

Abandoned russian sanatorium


И даже внезапно такое вот

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Автоклавная для стеризилация инструмента

Abandoned russian sanatorium


Аптека с хранилищем лекарств

Abandoned russian sanatorium


И своя биолаборатория для изучения результатов анализов

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Кое-где протекает крыша и крайне сыро

Abandoned russian sanatorium


Но некоторые кабинеты выглядят так, что незначительное наведение порядка - и можно принимать пациентов

Abandoned russian sanatorium

Abandoned russian sanatorium


Чисто и аккуратно

Abandoned russian sanatorium


Последним кабинетом на этаже оказался кабинет окулиста

Abandoned russian sanatorium


На этом помещения закончились, - заканчиваю и я свой обзор

Abandoned russian sanatorium


Благодарю вас за просмотр!
До новых встреч :)





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Tags: 2018, abandoned, foto, nex6, social
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